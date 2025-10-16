Суд отказал во взыскании средств за создание фильма с минкульта Прикамья

Апелляция оставила в силе решение первой инстанции, которая отказала продюсерскому центру «Клевафильм» в иске к министерству культуры Пермского края. Как сообщает Ura.ru, истец требовал 16 млн руб. для покрытия дополнительных затрат на создание фильма «Аэропорт». Картина снималась за счет субсидии на покрытие затрат из бюджета Пермского края для компаний, которые работают на территории региона. «Клевафильм» получил на это 8,5 млн руб. По мнению истца, власти должны возместить им фактические затраты на производство ленты. Сам фильм в прокат пока не вышел.

