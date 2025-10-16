Минимущество продлило разрешение на возведение бизнес-парка «Гоголь»

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края продлило разрешение на возведение бизнес-парка «Гоголь» с апартаментами по улице Окулова, 14. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте ведомства.

Разрешение на проведение строительных работ действует до марта следующего года. Данный этап строительства многофункционального гостиничного комплекса находится на завершающей стадии, сообщает Business Class со ссылкой на представителей застройщика UDS. Экспертиза одобрила актуализированную версию проектной документации.