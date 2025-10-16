Суд обязал «Лайк Центр» вернуть 350 тысяч рублей за некачественный курс

Жительница Перми через суд добилась возврата денег за обучающий курс, купленный в компании «Лайк Центр», сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В 2022 году пермячка купила программу «Бизнес под ключ» за 199 тыс. руб. в «Лайк Центр». Обучение оказалось поверхностным и не принесло практической пользы. Женщина потребовала вернуть средства, однако после полугода переговоров компания возместила лишь 6,95 тыс. руб. не предоставив детального расчета.

Суд установил, что услуги, предусмотренные договором, в полной мере не оказаны, а также были выявлены недостатки качества оказанных услуг. Кировский районный суд города Перми удовлетворил исковые требования частично и постановил взыскать с «Лайк Центр» основную сумму, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя и компенсацию морального вреда. Общая сумма к выплате превысила 350 тыс. руб. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

«Лайк Центр» работает с 2015 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Учредителем организации является Аяз Шабутдинов. Осенью 2023 года несколько предпринимателей написали заявления в полицию, обвинив бизнес-тренера в мошенничестве. 3 ноября 2023 года Аяз Шабутдинов был задержан, на следующий день суд отправил его в СИЗО, где он содержится по настоящее время. Уголовное дело в отношении блогера было направлено в суд в начале года. Он признал вину и начал возмещать ущерб.