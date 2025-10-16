Лукашенко объяснил, почему на заправках Белоруссии возникают очереди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики жалуются на очереди на АЗС страны. Он призвал навести «железный порядок» в этом вопросе на ближайшей неделе.
Александр Лукашенко
Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
«Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют»,— пояснил Александр Лукашенко на совещании в Минске (цитата по БЕЛТА).
Ранее, напомнил глава государства, люди требовали, чтобы на заправках появились сопутствующие товары и возможность попить кофе, однако это не должно мешать другим посетителям АЗС. «Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили... Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят»,— заключил господин Лукашенко.