В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой

Рыбинская городская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

К рыбинскому прокурору обратилась местная жительница. Она рассказала, что ранее на мусорку была выброшена собака с многочисленными травмами.

«По предварительной информации, в сентябре 2025 года хозяин собаки нанес ей дома множественные удары предметом, похожим на молоток, а затем отнес животное в мусорном мешке на контейнерную площадку. В результате полученных травм у собаки отказали задние лапы»,— сообщили в прокуратуре.

Животному помогли волонтеры, которые рассказывали о произошедшем в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело, ход и результаты которого прокуратура поставила на контроль.

Алла Чижова