В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой
Рыбинская городская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Прокуратура Ярославской области
К рыбинскому прокурору обратилась местная жительница. Она рассказала, что ранее на мусорку была выброшена собака с многочисленными травмами.
«По предварительной информации, в сентябре 2025 года хозяин собаки нанес ей дома множественные удары предметом, похожим на молоток, а затем отнес животное в мусорном мешке на контейнерную площадку. В результате полученных травм у собаки отказали задние лапы»,— сообщили в прокуратуре.
Животному помогли волонтеры, которые рассказывали о произошедшем в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело, ход и результаты которого прокуратура поставила на контроль.