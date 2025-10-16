В Черноземье 17 октября будет облачно, от +2°C до +11°C

В пятницу, 17 октября, в Черноземье установится облачная погода. В Орле и Тамбове ожидаются дожди, а в Липецке они пройдут вместе со снегом. Температура будет варьироваться от +2°C до +11°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачная погода, без осадков. В темное время суток температура составит +5°C, в светлое — +11°C.

В Воронеже на протяжении суток будет сохраняться облачность, без осадков. Ночью — +4°C, днем — +11°C.

В Курске ночью синоптики прогнозируют облачность, без осадков, +5°C. Днем — тоже облачность, без осадков, +10°C.

В Липецке в темное время суток ожидается облачная погода, возможен дождь со снегом, +3°C. Днем — облачность, без осадков, +10°C.

В Орле ночью будет облачно, возможен небольшой дождь, +6°C. Днем — тоже облачно, прогнозируется небольшой кратковременный дождь, +11°C.

В Тамбове в темное время суток должно быть облачно, без осадков, +2°C. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, +11°C.

Кабира Гасанова