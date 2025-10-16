Гастрономический «Талан»

«Ъ-Прикамье» выяснил подробности строительства на площадке бывшего рынка «Гача» торгово-выставочного центра застройщика «Талан». Девелопер проекта собирается построить пространство площадью свыше 8 тыс. кв. м в формате гастро-холла с рестораном и фуд-станциями. Эксперты оценивают новый проект положительно, но отмечают возможные сложности в будущем.



О торговом проекте ООО «СЗ „Талан-Пермь“» на площадке бывшего рынка «Гача» стало известно на этой неделе, после публикации региональным минимущества новых разрешений на строительство. Среди прочих оказалось здание торгово-выставочного центра (ТВЦ), которое расположится по ш. Космонавтов, 17. Разрешение на строительство было выдано еще 21 августа.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ООО «СЗ „Талан-Пермь“», общая площадь нового ТВЦ составит 8618 кв. м, из которых 6317,9 кв. м — продаваемые площади. Кроме того, проектом предусмотрено строительство трехуровневого паркинга на 89 мест для посетителей.

«Центр будет реализован в формате гастро-холла с рестораном и фуд-станциями. Концепция направлена на формирование комфортной городской среды и развитие коммерческой функции территории»,— пояснили в компании «Талан». Финальный объем инвестиций в проект будет сформирован, когда завершится этап проектирования и утверждения концепции наполнения объекта. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2027 года.

Напомним, строительные работы на территории бывшего оптового рынка «Гача» начались в сентябре. Территория ограничена улицами Механошина, Парижской Коммуны и Нечаевской и ш. Космонавтов. Общая площадь земли под жилую застройку в этой локации составляет более 3,5 га. Комплекс будет называться «Городские кварталы „Талан“», там расположатся несколько многоквартирных домов, улицы с активным коммерческим фронтом, общественные и дворовые озелененные пространства, детский сад и рекреационная инфраструктура с выходом к долине Данилихи. В жилую застройку компания планирует вложить 18,7 млрд руб., в общей сложности будет возведено около 91,5 тыс. кв. м жилья.

ООО «СЗ „Талан-Пермь“» — «дочерняя» структура ижевского девелопера «Талан». Учредителем и руководителем является Константин Макаров. «Талан» — федеральный девелопер, группа работает в 12 регионах России, в ее порт­феле строительные проекты суммарной площадью 3,2 млн кв. м. В Перми «Талан» возвел пять жилых комплексов, среди которых «Новый центр», «Доминант», «Счастье» и квартал «Парма» в районе ТРЦ «Планета».

Елена Денисова, гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея»), оценила проект фуд-холла в окружении жилого комплекса как сложный, в том числе и из-за режима работы — после 23 часов активность в ЖК затихает. Жители близлежащих домов будут посещать гастро-холл в основном утром и вечером. «Надо понять, что будут делать эти кафе и рестораны основную часть времени: днем в будни. И будет ли достаточно трафика жителей соседних домов, пойдет ли в новый гастро-холл сторонний трафик и захотят ли его видеть жильцы?»— высказала мнение эксперт.

В то же время наличие рядом жилья может стать плюсом для проекта. В фуд-холле может сложиться семейный формат общепита, полагает госпожа Денисова. «Однако продукты — это не мебель. Постоянная доставка в разное время — это очень серьезный грузовой трафик, тем более в районе Центрального рынка»,— отмечает эксперт.

Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС», которая управляет ТРК «СемьЯ», считает, что проект фуд-холла в жилой зоне — разумная идея. «Однако насчет площади у меня есть сомнения. На мой взгляд, только для фуд-холла она избыточная. Потому что средняя площадь фуд-холлов — 1,5 тыс. м, в крупных городах — до 3–3,5 тыс. м максимум»,— пояснила госпожа Жданова. Собеседница отметила, что на таком объекте сложно будет набрать необходимое количество операторов и клиентов.

«Само место определяет, что успех гарантирован. С точки зрения локации, место удачное, торговля там велась»,— заявил Владимир Онянов, учредитель УК «Перспектива–Управление недвижимостью». Также собеседник упомянул, что пока сложно комментировать, а в процессе проектирования необходимо учесть все факторы, чтобы избежать рисков.

Пермский ресторатор Николай Канищев тоже говорит, что предполагать и делать какие-то выводы сейчас довольно сложно, однако он не сомневается, что ТВЦ будет построен. «Насколько будет доступен транспорт и парковочные места, сколько будет офисных помещений — от всего этого будет зависеть успех проекта»,— отметил господин Канищев.

Юлия Духина