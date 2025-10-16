В Екатеринбурге стартовал Чемпионат России по дзюдо

В Екатеринбурге во Дворце дзюдо стартовал Чемпионат России по дзюдо, который продлится до 19 октября. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в соревнованиях примут участие 500 спортсменов из 63 регионов страны.

В церемонии открытия принял участие заместитель главы Свердловской области Василий Козлов. По его словам, Свердловская область традиционно является одним из центров развития дзюдо в стране. «Для нас большая честь принимать чемпионат России по дзюдо — виду спорта, который занимает особое место в системе ценностей и воспитания молодежи. В Свердловской области этим видом спорта занимаются более семи тысяч человек, наши спортсмены достойно представляют область на всероссийских и международных аренах, а в составе национальной сборной — 44 свердловчанина», — сказал Василий Козлов.

Свердловскую область на Чемпионате представляют 65 дзюдоистов, включая 23 мастера спорта международного класса и 7 заслуженных мастеров спорта. Среди участников — чемпион мира Арман Адамян, бронзовый призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев, чемпионы Европы Михаил Игольников и Кристина Дудина, а также медалистка чемпионата мира Александра Бабинцева.

За четыре дня соревнований будут разыграны 14 комплектов наград в личных и два — в командных состязаниях. В заключительный день состоится смешанный командный турнир в формате «стенка на стенку». В нем примут участие сборные федеральных округов.

Полина Бабинцева