Reuters: Белый дом подтвердил, что Трамп и Путин созвонятся 16 октября

Белый дом подтвердил информацию о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут сегодня телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее о планах лидеров провести разговор сообщил Axios со ссылкой на источник. По словам собеседника Axios, президенты планируют обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом 17 октября. Президент США говорил, что господин Зеленский планирует обсудить поставки оружия, в частности ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.

Дональд Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.

Анастасия Домбицкая