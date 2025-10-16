Премьер Венгрии Орбан анонсировал встречу с Трампом

Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения экономического соглашения между двумя странами. Об этом венгерский премьер сказал в интервью новостному сайту Mandiner. По его словам, у сторон уже есть понимание по дате. Однако встреча произойдет не раньше, чем сторонам удастся согласовать оставшиеся вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан и Дональд Трамп

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Виктор Орбан и Дональд Трамп

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

«Когда мы сможем договориться с американцами по оставшимся 20%, мы вместе с американцами решим, когда объявить о встрече, и тогда это произойдет»,— сказал Виктор Орбан в интервью Mandiner, отметив, что у сторон уже есть понимание по дате и согласованы 80% повестки переговоров.

По словам Виктора Орбана, одним из главных вопросов переговоров станет соглашение об избежании двойного налогообложения между США и Венгрией. По словам венгерского премьера, заключение такого соглашения «сегодня противоречит таможенной и торговой политике, проводимой американцами». Однако венгерская сторона намерена добиваться этого.

При этом премьер-министр напомнил, что визовый вопрос с США уже решен, а политические отношения восстановлены, как и поток инвестиций. По его словам, вскоре в страну поступят новые американские инвестиции. Работа над экономическим пакетом уже ведется, подчеркнул он.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Виктор Орбан заявил, что Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку «значительного объема и серьезности». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что венгерское правительство примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США.

Анастасия Домбицкая