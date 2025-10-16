Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad

Мосбиржа опубликовала расписание торгов в ноябре

Мосбиржа (MOEX: MOEX) опубликовала расписание торгов в ноябре с учетом выходных и технических работ. Регламент на месяц опубликовали на сайте биржи.

  • В рабочую субботу 1 ноября торги на всех рынках будут проводиться в обычном режиме;
  • 2 ноября и 4 ноября (День народного единства) торги проводиться не будут;
  • 3 ноября торги проведут на всех рынках. При этом нельзя будет заключать сделки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов с датой исполнения в этот же день (сделок с расчетами «TODAY»). Также не получится оформить сделку своп с датой исполнения в этот же день;
  • В выходные 22–23 ноября на фондовом и срочном рынках Мосбиржи торгов не будет из-за технических работ;
  • 8–9, 15–16 и 29–30 ноября торги на бирже пройдут по расписанию дополнительной торговой сессии выходного дня.

В остальные рабочие дни месяца торги будут проводиться по обычному расписанию.

