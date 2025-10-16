Kyodo: Япония изучит предложение США об отказе от российских энергоносителей

Правительство Японии готово рассмотреть предложение министра финансов США Скотта Бессента отказаться от импорта российских энергоресурсов и изучит возможные меры в ответ. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать»,— отметил представитель делегации. По его словам, вопрос обсуждается во время консультаций с союзниками и требует взвешенного подхода с учетом национальных интересов Японии.

Министр финансов США в соцсети Х поделился деталями встречи с японским коллегой Кацунобу Като в Вашингтоне. По его словам, стороны обсудили экономические отношения двух стран. Господин Бессент также передал ожидания администрации США, что Япония перестанет закупать российские энергоресурсов.

По информации Kyodo, Япония остается одним из крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа (СПГ) среди стран G7. В 2024 году доля российского СПГ в общем импорте Японии составила около 9%. Поставки СПГ в финансовом 2024 году (с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025 года) достигли 63,9% всего японского импорта из России, при этом прямых закупок российской нефти в этот период не было, кроме поставок по проекту «Сахалин-2».