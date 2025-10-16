На производителя спортивной экипировки On подали в суд за скрипучие кроссовки

15 октября стало известно, что в США подали иск к известному швейцарскому производителю спортивной одежды и обуви On. В суд штата Орегон поступили иски от двух покупателей беговых кроссовок On — Патрисии Рамирес и Луиса Болоньи. Они заявили, что во время занятий в кроссовках популярной серии On Cloudmonster обувь скрипит при каждом шаге и скрип не проходит даже через несколько месяцев использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Дело в том, что в кроссовках On используется оригинальная конструкция амортизации с многочисленными воздушными прослойками, которая издает характерное поскрипывание при сжатии пены. Долгое время скрип кроссовок On был объектом для шуток со стороны любителей бега, однако до суда дело пока не доходило. При этом стоимость экипировки On сложно назвать демократичной: цены на беговые кроссовки On Running составляют в среднем €200–250, тогда как у большинства других производителей — около €140.

Компания On Holding была основана в Швейцарии в 2010 году бывшим чемпионом по триатлону Оливье Бернхардом. Одним из акционеров компании является известный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Годовые продажи компании составляют 2,3 млрд швейцарских франков (€2,5 млрд). В 2021 году компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, получив за размещенные акции около $750 млн.

Истцы утверждают, что скрип, раздающийся при каждом шаге, является дефектом, о котором компания умалчивает. И этот дефект доставляет раздражение, вызывая стойкое нежелание использовать эти кроссовки. В иске говорится, что «компания продолжает продвигать и продавать свою дорогую спортивную обувь с дефектом, о существовании которого компания знала, но не устранила. Компания отказалась компенсировать ущерб пострадавшим потребителям, исключив этот дефект из гарантии, и продолжает продавать товар без предупреждения».

Истцы требуют от компании компенсации, размер которой должен определить суд. Сама компания On пока никак не комментирует этот иск.

Евгений Хвостик