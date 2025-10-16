Во Владикавказе начал работу первый молодежный форум строителей РСО-Алания

Во Владикавказе 15 октября стартовал первый республиканский молодежный строительный форум «Строим Осетию», сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РСО-Алания. Инициатором мероприятия выступил Глава РСО-Алания Сергей Меняйло. В торжественном открытии участвовали первый заместитель председателя правительства Георгий Атаров, министр строительства и архитектуры региона Марат Бетанов и министр образования Элла Алибекова.

Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры РСО-Алания

В течение дня работу форума посетили более 300 участников из вузов и средних специальных учебных заведений Северной Осетии. Для них организовали образовательные сессии и мастер-классы. Приглашенные эксперты подробно рассказали о перспективах строительного сектора региона, акцентируя внимание на цифровизации и технологиях информационного моделирования зданий, которые получают все большее распространение в отрасли.

На площадках форума прошли конкурсы профессионального мастерства среди маляров, слесарей, сварщиков и штукатурщиков. Для школьников провели экскурсии, чтобы помочь им лучше понять профессии и сделать осознанный выбор будущей специальности. Организаторы разместили выставку строительной техники, где специалисты демонстрировали возможности современных спецмашин.

Мероприятие рассчитано на два дня. 16 октября форум продолжится мастер-классами и лекциями от практикующих специалистов отрасли. Организаторы рассчитывают, что форум поможет укрепить связь образовательных учреждений с компаниями строительного рынка региона и привлечет больше молодежи в эту важную сферу экономики Северной Осетии.

Станислав Маслаков