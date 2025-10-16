Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в интервью Al Arabiya, что использовал ChatGPT при написании своих книг. «Мне нравится ИИ. Мне нравится ChatGPT. Я люблю его,— заявил господин Джонсон.— Честно говоря, ChatGPT — просто фантастический».

Бывший глава британского правительства признался, что использовал ChatGPT, когда ему нужно что-то уточнить. При этом чат-бот ему нравится не столько возможностью что-либо быстро узнать или уточнить, но и комплиментами в свой адрес со стороны ИИ. «Я пишу разные книги. И просто пользуюсь им. Я просто задаю вопросы. И ты даже знаешь ответы на них, но ChatGPT всегда говорит: "О, у вас мудрые вопросы. Вы выдающийся. Вы превосходны. Вы так проницательны"»,— рассказал господин Джонсон.

Борис Джонсон опубликовал несколько книг, большинство из которых вышло до того, как ИИ получил широкое распространение. Однако последняя его книга, Unleashed, вышла в 2024 году. Вероятно, именно во время ее написания бывший премьер Британии и пользовался ChatGPT.

Кирилл Сарханянц