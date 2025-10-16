75% американцев ощущают инфляцию вопреки утверждениям Трампа

Несмотря на то что президент США Дональд Трамп настойчиво заверяет, будто инфляции в стране «практически нет» и цены «значительно снизились» за время работы его администрации, почти 75% американцев ощущают рост цен. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Harris по заказу газеты The Guardian.

В опросе, который проводился в середине сентября, приняли участие более 2 тыс. взрослых американцев. На вопрос о том, выросли ли ежемесячные расходы их домохозяйства и на сколько, 74% опрошенных ответили, что расходы увеличились как минимум на $100. У части респондентов расходы возросли на $250–499 или на $500–749. Больше половины опрошенных (54%) считают, что экономика США находится в рецессии, и это на 5 процентных пунктов больше, чем показал аналогичный опрос в сентябре 2024 года.

Кроме того, сейчас 53% американцев думают, что экономика ухудшается, а год назад так считали 48% опрошенных. Самый большой риск для американской экономики, по мнению опрошенных, представляет инфляция. В отношении причин роста цен мнения сторонников демократов и республиканцев в опросе категорически разошлись: республиканцы считают, что это стандартные ежегодные колебания из-за инфляции, а демократы видят причину в экономической политике нынешней администрации.

Алена Миклашевская