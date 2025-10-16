Ярославское УФАС нашло нарушение в костромском журнале

Ярославское межрегиональное УФАС признало виновной редакцию костромского журнала «Наши поезда» в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее костромской Роскомнадзор выявил, что в издании присутствовала реклама без обязательной маркировки, что, как отмечает антимонопольный орган, является серьезным нарушением законодательства.

«Редакция признала факт нарушения и оперативно указала маркировку, представив комиссии свежий номер журнала с исправленными нарушениями. Несмотря на добровольное устранение нарушений, комиссия признала издательство виновным в несоблюдении требований статьи 16 закона "О рекламе"»,— сообщили в пресс-службе УФАС.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа.

Алла Чижова