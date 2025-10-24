Пять правил финансовой свободы

Финансовая грамотность сегодня — это практический навык, сродни умению планировать свое время. Вопреки ожиданиям, интерес к накоплениям не ослабевает — он трансформируется. Люди задумываются не просто о сохранении средств, но и о том, как заставить их работать. Всеволод Евстигнеев, управляющий ВТБ в Нижегородской области, выделил пять правил, которые лягут в основу вашей личной финансовой стратегии.

Правило 1.

Определитесь с ландшафтом. Карта целей предшествует карте счетов

Любое путешествие начинается с маршрута, и финансовая стратегия — не исключение. Первый шаг — не копилка, а четкий план. Речь идет не о размытых желаниях, а о конкретных, осязаемых ориентирах.

Стоит ли формулировать цель? Безусловно. «Квартира в том же районе, на Родионова, к следующей зиме» звучит иначе, чем просто «накопить на жилье». «Путешествие в Сочи в июле с бюджетом в 120 тысяч» — уже не мечта, а проект. Когда цели обретают четкие временные и финансовые контуры, они из категории «когда-нибудь» переходят в статус «к назначенной дате».

Если ориентиров много, их стоит выстроить по порядку, отделив первостепенное от второстепенного. А если собственные идеи иссякли — почему бы не вдохновиться успешным опытом других? Главное, чтобы выбранная цель отзывалась личным интересом, а не была лишь сухой строчкой в блокноте.

Правило 2.

Зафиксируйте отправную точку. Активы и пассивы — ваш финансовый портрет

Прежде чем двигаться вперед, полезно понять, где вы находитесь сейчас. Ваш личный баланс — это моментальный снимок благосостояния.

Активы — это ваши финансовые союзники: средства на счетах, инвестиции, имущество, приносящее доход. Они могут быть быстро доступными или работать на долгосрочную перспективу.

Пассивы — это источники, откуда появляются эти средства: ваши собственные накопления или, например, кредитные обязательства. Их структура многое говорит о финансовой устойчивости.

Задача этого этапа — добиться, чтобы ваши финансовые союзники не просто присутствовали, но и преобладали. Наращивание активов при одновременном сокращении обременительных пассивов — верный путь к укреплению личной финансовой независимости.

Правило 3.

Наведите порядок в денежных потоках. Осознанные траты — топливо для накоплений

Знать свои доходы — полдела. По-настоящему картину открывает понимание расходов. Именно здесь скрывается ресурс для будущих свершений.

Современные технологии предлагают множество решений — от классических таблиц до мобильных приложений по учету расходов и доходов или истории операций в приложениях банков. Месяц скрупулезного учета способен открыть неожиданные детали ваших финансовых привычек.

Следующий шаг — расстановка приоритетов. Обязательные платежи, такие как коммунальные услуги или выплаты по кредитам, — это фундамент. А вот импульсивные покупки — та территория, где можно и нужно устанавливать свои правила. Составление списков, использование программ лояльности, взвешенный подход к покупкам — эти, казалось бы, мелочи в совокупности способны высвободить значительные суммы. Помните: прежде чем планировать крупные расходы, убедитесь, что под них уже сформирован доход.

Правило 4.

Выберите свой финансовый инструмент. Горизонт планирования диктует выбор

Когда цели определены и потоки отлажены, наступает время для выбора инструментов. Универсальных решений нет — все зависит от ваших задач и горизонта планирования.

Мы видим, что нижегородцы все активнее используют этот принцип. Объем пассивов ВТБ в регионе за последние восемь месяцев вырос на 6%, достигнув 195 млрд рублей. При этом люди четко разделяют средства: вклады идеальны, чтобы зафиксировать доходность на короткой дистанции, а накопительные счета дают свободу маневра, позволяя в любой момент пополнить счет или снять средства.

Статистика подтверждает этот осознанный подход. Спрос на оба продукта стабилен, но их природа разная. Если средний размер вклада остается неизменным — 1,1 млн рублей, то по накопительным счетам динамика иная. Средний остаток на них снизился, но при этом количество счетов заметно выросло. Это говорит о том, что люди начинают дробить свои финансы, заводя отдельные счета под разные нужды — верный признак рас­тущей финансовой культуры.

Правило 5.

Ищите дополнительные преимущества. Доходность можно увеличить без лишних рисков

Современные финансовые продукты — это не просто «депозитная ячейка». Сегодня они предлагают возможности, которые несколько лет назад казались фантастикой. Грамотный вкладчик использует их по максимуму.

Например, ставка — это не всегда финальное значение. Активное использование банковской карты для повседневных операций может стать источником дополнительной доходности, допустим, за счет надбавки по накопительному счету за оплату через Систему быстрых платежей.

Крайне востребованной оказалась и возможность одновременно использовать два накопительных счета с разными условиями. Это позволяет гибко диверсифицировать даже небольшие сбережения, разделяя средства на те, что предназначены для ежедневных нужд, и те, что работают на стратегические цели. Аналогично использовать размещение средств на вклады с разными сроками для диверсификации риска дальнейшего снижения ставок и возможности гибко распоряжаться своими средствами.

Ожидается, что в ближайшие месяцы доходность по сберегательным продуктам будет снижаться. Однако это не отменяет их привлекательности в глазах населения. Мы можем наблюдать плавный поворот от классических вкладов в сторону более гибких накопительных счетов. Рынок сбережений продолжит рост, пусть и не такими быстрыми темпами, как предполагалось ранее. Важно оставаться в курсе этих изменений, чтобы ваша личная финансовая стратегия всегда оставалась актуальной и эффективной.