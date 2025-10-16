Александр Ведяхин: Сбер занимает 30% кредитного портфеля российской энергетики

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором делового завтрака «Энергия нового дня: симфония света» с участием руководителей ведущих компаний страны — производителей и поставщиков электроэнергии. Эксперты обсудили стоящие перед отраслью вызовы — рост энергопотребления, повышение нагрузки на сети, необходимость адаптации под новые профили потребителей, — а также возможности и риски повсеместной цифровизации энергетики и технологии, которые помогают обеспечивать стабильность энергоснабжения и могут стать драйверами развития сектора. Дискуссия состоялась на форуме «Российская энергетическая неделя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня мировая экономика становится все более электрической, подчеркнул Александр Ведяхин. Энергопотребление растет на 3,5% ежегодно, опережая динамику мирового ВВП. В ближайшей перспективе темпы роста достигнут 4,5%. Ключевые драйверы роста — электромобили и ЦОДы. Электромобили нарастили свое энергопотребление в два раза и сегодня занимают 0,6% в структуре потребления. ЦОДы выросли в 2,5 раза и составляют 1,5% энергопотребления.

Прогнозируется, что к 2030 году энергопотребление ЦОДов вырастет еще в 2,3 раза и достигнет 900 тераватт/час, что равняется текущему энергопотреблению всей Индии. А электрический транспорт к 2030 году будет потреблять 780 тераватт-час (сейчас — 180 тераватт-час).

«Кратный рост энергопотребления требует изменения самой структуры энергетики. Сегодня в возобновляемую энергетику глобально инвестируется $1,2 трлн — к 2030 году будет $2 трлн. И мы видим несколько резко растущих трендов. Это хранение энергии как одна из самых перспективных технологий. Если в 2024 году туда было направлено $60 млрд инвестиций, то к 2030 году будет $0,5 трлн. Это цифровизация и искусственный интеллект. Кажется, что энергетика — консервативная отрасль, но искусственный интеллект меняет и ее. Объем инвестиций в эту сферу, который в 2024 году составил $20 млрд, в 2030 году прогнозируемо вырастет до $150 млрд. И это умные сети, цифровые двойники и высокотемпературная сверхпроводимость. Пока эти технологии находятся в стадии R&D, но $150 млрд мировых инвестиций будут туда направлены к 2030 году»,— сказал господин Ведяхин.

В России растущий спрос на электроэнергию также требует ввода новых энергомощностей и колоссальной программы нового строительства, отметил Александр Ведяхин. По оценкам Сбера, к 2030 году в нашей стране будет потребляться 1300 тераватт-час. Поэтому до 2042 года необходимо ввести в строй 88 гигаватт новых мощностей, а это 40 трлн руб. инвестиций в генерацию и 3 трлн инвестиций в сети. Из этих 88 гигаватт мощностей 35 должны быть появиться в виде новых теплоэлектростанций, 29 — в атомной энергетике, 17 — в возобновляемых источниках, 8 — в гидрогенерации. При этом многие проекты откладываются, и пока до выполнения этих планов далеко.

«Уже в 2026-2027 годах некоторые регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа могут стать энергодефицитными. Мы, конечно, пойдем по классическому способу создания новых мощностей, но и эффективность, все, что связано с новыми технологиями, тоже должно работать, чтобы в России все регионы стали энергопрофицитными либо энергонейтральными и чтобы мы активно развивали нашу промышленность, которая напрямую зависит от энергетики. Сейчас Сбер занимает примерно 30% кредитного портфеля всей энергетической отрасли страны, и мы готовы увеличивать эту долю, предоставлять финансирование и помогать в части технологий»,— добавил он.

После выступления Александра Ведяхина аудитория ответила на вопрос: «Могут ли инновации в электроэнергетике стать опорой для экономики России?» 55% участников высказались в пользу того, что инновации приведут к качественным изменениям, 23% — что они останутся факторами потребления, 16% — что они не окажут существенного влияния, а еще 6% не думали об этом.

В завершение Александр Ведяхин отметил, что одним из ключевых вопросов по-прежнему остается поиск инвестиций для создания генерирующих мощностей и сетей их передачи. Решить эту задачу, как и многие другие, можно только сообща.