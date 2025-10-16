В Ессентуках открыли памятник основателю санатория «Жемчужина Кавказа»

В санатории «Жемчужина Кавказа» в Ессентуках открыли памятник Ефиму Славскому — министру среднего машиностроения СССР, который основал здравницу и стоял у истоков создания атомной промышленности страны. Мероприятие приурочили к 80-летию отечественной атомной отрасли, сообщила пресс-служба городской администрации.

Инициаторами установки монумента выступили внук Славского Павел Славский и генеральный директор здравницы Сергей Криворученко. На церемонии присутствовали представители администрации города, сотрудники санатория и почетные гости.

Сергей Криворученко отметил, что при участии Ефима Павловича в 1967 году в Ессентуках была открыта здравница, где на протяжении десятилетий оздоравливаются работники атомной промышленности. Сегодня это современный оздоровительный комплекс с профессиональной командой.

Валентина Любашенко