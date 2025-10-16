Три человека пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области

Село Илек-Кошары Ракитянского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар беспилотника попал рейсовый автобус. Ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У водителя диагностировали множественные осколочные ранения головы и руки. У одной из пострадавших женщин — минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у другой — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Автобус поврежден.

Еще один удар БПЛА пришелся по частному дому в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадала мирная жительница. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины — минно-взрывная и баро- травмы. На территории домовладения повреждена надворная постройка.