Жителя Ессентуков приговорили к 11 годам колонии за убийство сожительницы

В Ессентуках суд приговорил 45-летнего местного жителя к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за причинение смертельных травм сожительнице. Прокуратура города поддержала обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (по ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в начале мая 2024 года мужчина нанес смертельные травмы пострадавшей. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Присяжные заседатели не сочли подсудимого заслуживающим снисхождения.

Приговор пока не вступил в силу.

Константин Соловьев