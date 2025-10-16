Казанский «Водоканал» закупит дизельное топливо на 38 млн рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» закупит 400 тонн зимнего дизельного топлива марки «Евро» (ДТ-З-К5) на 38 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минимальная стоимость одной тонны топлива — 95 тыс. руб. Финансирование закупки осуществляется за счет собственных средств предприятия. Поставщик будет доставлять топливо партиями по 20–60 тонн. Поставки будут производиться до 30 апреля 2026 года.

Зимнее дизельное топливо используется для работы техники в условиях низких температур — для автомобилей, спецтехники, дизель-генераторов и отопительных систем.

МУП «Водоканал» обеспечивает Казань водой и занимается очисткой сточных вод, эксплуатацией, ремонтом и строительством инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

Анна Кайдалова