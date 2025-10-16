Банки «скрестили» ставки

Банки поднимают ставки по рублевым вкладам. ВТБ увеличил доходность по широкой линейке продуктов. Так, ставка по годовым депозитам выросла сразу на 1,5 процентных пункта — до 15% годовых. Такая же динамика и по трехмесячным вкладам у Яндекс-банка. Сейчас доходность по таким депозитам — 16%.У Московского кредитного банка максимальная ставка по закрытым вкладам на шесть и 12 месяцев теперь достигает 15,7%. При этом в последние месяцы на фоне смягчения денежно-кредитной политики банки последовательно снижали ставки по своим продуктом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Почему игроки рынка решили улучшить условия по вкладам? Эксперт финансового рынка Андрей Бархота отмечает, что таким образом банки пытаются конкурировать за средства клиентов: «Когда разрыв между ключевой и действующей ставкой по рублевым вкладам сроком на один год очень высок, то возникает отток вкладчиков. Чтобы эту ситуацию во многом предупредить и как-то купировать, банки вынуждены корректировать свою процентную политику. В частности, либо запускать акционные вклады по ставке, близкой к ключевой, либо повышать в среднем все ставки по депозитным продуктам так, чтобы они вписывались в текущую канву. И такая ситуация, видимо, продлится до конца года.

Даже если ключевую ставку все-таки понизят на 1 процентный пункт или на 0,5 процентных пункта, это не сильно скажется на марже, потому что в целом мы не видим сильного понижательного тренда на кредитном рынке. То есть кредитные ставки не идут вниз, а при снижении стоимости фондирования, возникает эффект роста риска. Банки стараются укрепить свои позиции на высококонкурентном рынке вкладов за счет опережающего повышения ставок. Плюс мы должны понимать, что реклама банковских продуктов часто привязана к ставкам и самим вкладам. Для того, чтобы заранее подготовить маркетинговые кампании, нужно уже застолбить какие-то "якорные" продукты. Поэтому этот фактор гораздо больше влияет, чем краткосрочные колебания на валютном рынке».

Центробанк решит судьбу ключевой ставки 24 октября. Сейчас она держится на уровне 17% годовых после снижения на один процентный пункт в сентябре. Это было уже третье подряд понижение. По оценке участников рынка, сценарий снижения до 15-16,5% обсуждается, но уверенности в нем нет. Банки, напротив, ведут себя осторожно, их действия показывают сомнения в скором удешевлении кредитов, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Это пока еще далеко не весь рынок, хотя банки действительно крупные. Когда финансовые организации настраивают свои тарифные политики, то учитывают не только размер ключевой ставки, но и свои ожидания относительно дальнейшей динамики.

И если летом рынок ожидал планомерное снижение регулятором ключевой ставки, то сейчас на рынке сложилась более конструктивная в этом отношении история. Уже нет уверенности, что на ближайшем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку. И я бы связал мнение о тарифах по вкладам этих вот трех банков именно с их ожиданиями. При этом в данном случае не говорится о том, что три эти финансовые организации повысили ставки по всем своим вкладам, произошла исключительно корректировка в отношении нескольких периодов. Подхватит ли рынок эту тенденцию? Вероятно, какие-то игроки это сделают.

Но 20-процентные ставки они не вернут».

Доля депозитов со сроком до полугода выросла до рекордных 30%, сообщали на прошлой неделе в Банке России. По данным регулятора, это в полтора раза больше, чем в начале года. Кроме того, по данным ВТБ, общий объем рынка сбережений к концу года в России достигнет 66 трлн руб. Это на 15% больше текущих показателей.

Андрей Дубков