МЧС тушит конкуренцию

Бизнес выступил против монополии МЧС на пожарную охрану. С критикой инициативы в Минэкономразвития обратилась ассоциация «Русская сталь». МЧС предлагает запретить услуги частной пожарной охраны на стратегически важных производствах. В Министерстве пояснили “Ъ FM”, что мера позволит обеспечить защиту объектов в условиях нарастающей угрозы внешней агрессии. Так как сотрудники федеральной службы не подлежат мобилизации, в отличие от пожарных из частных компаний.

Впрочем, по мнению бизнеса, инициатива приведет к монополии на рынке и росту затрат. По подсчетам «Русской стали», дополнительные издержки только для металлургической отрасли превысят 1 млрд руб. за пять лет. А в нынешних экономических условиях промышленности и так приходится нелегко, говорит эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Софья Мангилева: «В принципе пожаротушение как услуга было объединено и с безопасностью, и с контролем, а сейчас это будет отдельной услугой, которая, скорее всего, будет просто в отдельности дороже.

Если говорить про 1 млрд. руб. на все металлургические компании, на самом деле на одну компанию это не так уж много, но общая сумма действительно получается грандиозная. Это сильно будет зависеть от того, насколько государство будет регламентировать, за какую цену это все происходит. Но обычно, если это государственная монополия, даже если начинают с каких-то хороших цен, которые не представляют для компании угрозы, в какой-то момент начинают достаточно сильно их индексировать. По сути, если нет вариантов, то будут платить любую цену.

Для МЧС это может стать точкой получения прибыли для обеспечения других государственных задач.

Глобально это не повлияет на операционную эффективность компаний, но понимая, в каком состоянии сейчас находится металлургическая отрасль, и нацеленность на общую оптимизацию себестоимости, любой рост цены абсолютно негативно влияет на компании».

Поправки предлагается внести в закон «О пожарной безопасности», общественное обсуждение по ним завершилось 11 сентября. В пресс-службе МЧС отметили, что получили замечания от представителей горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Вероятно, оптимальным решением вопроса мог бы стать надзор за частными компаниями, полагает руководитель дирекции фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин: «В настоящее время законом "О пожарной безопасности" предусмотрено, что может существовать как минимум два основных вида организаций, отвечающих за пожарную безопасность, — государственные и частные.

По текущему регулированию частная пожарная охрана может осуществлять деятельность на определенных объектах, за исключением тех, которые отнесены к особо опасным и стратегически важным. Перечень утверждается решением президента. В предложенной редакции статья конкретизируется и вносятся изменения, в соответствии с которыми все промышленные объекты переходят под ведомство федеральной пожарной службы.

Сейчас речь идет о сокращении числа объектов, на которые может быть привлечена частная пожарная охрана и о фактически полном переходе большей части промышленности на монополию федеральной службы.

На момент вступления в законную силу это становится абсолютно правомерным. Здесь необходимо уточнить, что пока это инициатива. Говорить о том, что решение совершенно точно будет принято не приходится, но нужно помнить, что в 2017 году похожая инициатива была в отношении охраны подобных опасных объектов, и было предложено установить похожую "монополию" для Росгвардии. Эта инициатива не была принята.

Просто необходимо понимать озабоченность государства. Внимание к особо опасным и важным в стратегическом плане объектам, очевидно, будет усилено. Здесь нужен некий компромисс, поскольку участников рынка тоже можно понять, потому что это дополнительные издержки и непонятно, что делать. Уже созданы пожарные отделения, которые надо либо переводить в МЧС, либо увольнять.

Поэтому оптимально это может быть какая-то координация и, если не полная монополия, то какой-то принцип второго ключа, когда ФПС может обладать контрольными функциями».

В МЧС заявили, что уже внесли изменения в текст законопроекта и согласовали вопрос с представителями металлургической отрасли. Впрочем, в Минэкономразвития подтвердили РБК, что получили письмо с новым обращением от «Русской стали».

