Нижегородская мэрия решила отказаться от строительства школы на улице Родионова

Мэрия Нижнего Новгорода предложила исключить из Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020-2030 годы строительство малокомплектной школы в Нижегородском районе. Вместе с тем в нее предлагается включить два детских сада в Канавинском районе, рассказал замдиректора департамента строительства Артем Каразанов на заседании думской комиссии по соцполитике 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исключение школы на 270 мест, которую планировали к 2030 году построить в границах улицы Родионова и Казанского шоссе, чиновник пояснил тем, что сейчас в Верхних Печерах строят новый корпус школы №103 на 500 мест, и вместе с минградом прорабатывается вопрос о строительстве большой школы на улице Академической. По последней конкретные параметры пока не озвучивают.

Два детских сада в Канавинском районе, на 220 и 158 мест, необходимо включить в программу, чтобы подготовить документацию для строительства домов под расселение аварийного фонда. Согласно действующим правилам, при подготовке документации для строительства многоквартирных домов требуется предусмотреть обеспечение их социальной инфраструктурой. Одну площадку для дома готовят в границах улиц Осипенко, Электровозной и Ракетной, вторую — в границах Зеленодольской, Ледокола Садко и Комсомольского шоссе. Первый детсад включают со сроками строительства в 2028/29 годах, второй — в 2030 году.

Комиссия по соцполитике поддержала предложенные изменения, окончательное решение будет принимать гордума.

Ирина Швецова