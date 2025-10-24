Инфраструктура здоровья

В Нижнем Новгороде после реконструкции открылся Центр спорта Горьковского автозавода, нескольким поколений местных жителей известный как легендарный Дом физкультуры с бассейном. Объекту без малого 60 лет: сюда ходили сами и водили детей, приходили поплавать до работы и после — многие автозаводцы не изменяли любимому бассейну даже с появлением современных фитнес-клубов. А теперь новый центр превосходит их в оснащении. Этот показательный пример неравнодушного отношения предприятия к качеству жизни своих сотрудников — еще и хороший повод вспомнить, как формировались автозаводские спортивные традиции.



Традиции развития социальной инфраструктуры Автозаводского района закладывали еще его создатели — первостроители Горьковского автозавода. С начала 1930-х, когда строился сам автогигант и район вокруг него, с точки зрения услуг «для людей» это была самая продвинутая в городе территория. Именно здесь, например, в 1934 году построили крупнейшую в регионе больницу с пропускной способностью 3 тыс. человек. Здесь же в 1935-м появился первый в стране большой типовой детсад с центральным отоплением и водоснабжением.

Параллельно строили спортивную инфраструктуру. Уже в начале 1930-х на месте современного Дворца культуры ГАЗ для рабочих организовали деревянный временный стадион, который зимой превращался в каток. Он просуществовал вплоть до вой­ны, а после Победы на территории района появился учебно-тренировочный стадион хоккейного клуба «Торпедо».

В том же 1946 году в заповедном Стригинском бору появилась крупнейшая в городе лыжная база, а в 1968-м — Дом физкультуры с бассейном. Хоккейные коробки во дворах, спорткомплексы в микрорайонах — Автозавод всегда оставался одним из самых оснащенных в городе. Даже в начале тяжелых 1990-х стройка еще продолжалась: например, открылся стадион «Ручные игры» с единственным на тот момент в Нижегородской области и лучшим в России павильоном для городков.

Технологии уже тогда были самыми передовыми. Так, по отзывам спортсменов и тренеров, которые уже в первые годы после открытия Дома физкультуры съезжались на Автозавод на многочисленные соревнования, вода в бассейне на улице Краснодонцев была самой чистой и «легкой» в городе. А от использования хлора там отказались уже в конце 1990-х.

Новый дом спорта

Все эти знаковые для города объекты — родные для нескольких поколений автозаводцев. «Я сам здесь научился плавать и даже показал сегодня коллегам дорожку, где меня спасали при помощи специального спортивного инвентаря», — поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на открытии Центра спорта Горьковского автозавода, бывшего Дома физкультуры с бассейном.

Новое — не только название. В модернизированном спорткомплексе кроме главного бассейна на шесть дорожек по 25 м теперь есть детский, в котором, благодаря современным системам фильтрации, можно заниматься даже с грудничками. Спортивный зал оснащен для игр в мини-футбол, волейбол, стритбол и гандбол, обустроены комфортные трибуны для зрителей и удобные раздевалки для спортсменов, есть даже зона здорового питания. «Работа проведена огромная! Тренеры и сотрудники автозавода, которые уже побывали здесь во время тестовых занятий, остались в восторге», — рассказал директор спортивного клуба «Торпедо» (клуб управляет всеми спортивными объек­тами Горьковского автозавода) Николай Горшков.

Правильный вектор

Долгожданная реновация Дома физкультуры с бассейном стала возможной благодаря проекту «Новый социальный вектор». Его инициировали сотрудники автозавода и поддержал Олег Дерипаска. Координационный совет проекта регулярно собирает пожелания коллектива предприятия о том, что нужно улучшить или создать на территории района — от тротуаров и подземных переходов до крупных новых спорткомплексов. Затем рабочая группа, в которую входят депутаты от автозавода на разных уровнях власти и представители городской администрации, заносит пожелания в реестр и следит за графиком работ на каждом этапе — от проекта до ввода в эксплуатацию. Финансирование — тоже совместное. Например, стадион «Чайка» (бывший «Ручные игры») был обновлен за счет автозавода, а благоустройство территории профинансировал муниципалитет. В микро­районе Северный автозавод построил Центр спортивных единоборств, а город — обустроил территорию вокруг него, создав инфраструктуру для занятий спортом на свежем воздухе.

По тому же принципу работали и в Доме физкультуры: 480 млн руб. в ремонт и оснащение спорткомплекса вложило предприя­тие, 30 млн — город в благоустройство прилегающей территории, включая cоздание подъездных путей, тротуаров, газонов и освещения. «Это инвестиции в наше будущее, в будущее нашего района, наших людей и пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти в реализации социально-значимых проектов», — прокомментировал на открытии центра депутат думы Нижнего Новгорода, директор по правовым вопросам и управлению собственностью автозавода Валерий Скакодуб.

«Автозаводский район — самый крупный в Нижнем Новгороде, и такой современный спортивный объект, безусловно, будет популярен среди местных жителей. Уверен, что здесь будут воспитаны новые чемпионы по плаванию, волейболу и другим видам спорта», — считает министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Реестр проектов «Нового соцвектора» сформирован на годы вперед — инициативы от работников завода продолжают поступать. В этой вовлеченности рядовых сотрудников в благоустройство своего района — еще одна важная историческая параллель. Как когда-то с комсомольским задором цеха буквально выходили на стройки спортивных объектов, так и сегодня автозаводцы сами вносят предложения по строительству сети велодорожек к проходным или скейт-парка на «Чайке». И это логично: свой район — свои правила.