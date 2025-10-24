«Чувство дома не замыкается в стенах одной квартиры»
Образ города на выставке «Мечты о доме» в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, Горький — название города может быть любым, но для сотен тысяч человек он всегда будет домом. Местом, которое живет не столько в архитектуре, сколько в сердцах его жителей. Воспоминания хранят тепло прожитых лет и делают прошлое осязаемым. Этой тонкой, незримой связи посвящена выставка «Мечты о доме» в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал). Куратор проекта и начальник выставочного отдела Арсенала Дарья Ткачева рассказала «Стилю», каким предстает город в работах авторов, как дом изображают нижегородские художники и на какие работы стоит обратить особое внимание.
Посетители на выставке «Мечты о доме» в Арсенале
Фото: Арсенал
Выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. В рамках проекта художники исследуют, из каких воспоминаний и чувств складывается образ дома и как меняется восприятие человеком этой среды и его места в ней.
В экспозиции представлено более сотни работ из частных собраний и коллекций Пушкинского музея, Новгородского музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея, Мультимедиа Арт Музея (Москва), галереи «Триумф» (Москва), галереи pop/off/art (Москва), галереи Николая Евдокимова (Санкт-Петербург), музея Art4 (Москва), Anna Nova Gallery (Санкт-Петербург) и Shift gallery (Москва).
Фокус внимания на выставке сосредоточен на доме и его внутренней атмосфере, город в работах практически не встречается. При этом дом всегда находится и изображается во внешней среде.
«Если в живописи XVII–XIX веков это чаще всего среда природная, то ближе к современности проявляется город. И в отличие от умиротворяющего, идиллического окружения лесов и полей городское окружение дома более динамичное и, пожалуй, тревожное, что отражает и изменение жизни человека, ее темпа и круга проблем, включая экологическую повестку», — рассказала куратор выставки Дарья Ткачева.
Так, в масштабной живописной работе с элементами коллажа современного художника Михаила Левиуса изображен такой городской вид с домом, машинами, движением вокруг. Графические листы из коллекции Пушкинского музея XIX–XX веков запечатлели меняющуюся городскую среду Гента и Честера со старыми и снесенными домами. А современная фотография Ивана Михайлова обращает внимание зрителя на обнажившиеся в результате сноса внутренние пространства типичной пятиэтажки.
Роман Мокров, серия фотографий «Свой дом»
Фото: предоставлено Арсеналом
«Современный город — это множество домов. Чувство дома не замыкается в стенах одной квартиры, а распространяется на двор, улицы, район», — отметила Дарья Ткачева и привела в пример серию фотографий Романа Мокрова «Свой дом». Работа позволяет заглянуть во двор спального района родного для автора города Электроугли и увидеть его в разные времена года. Фотографии расположены в экспозиции прямо на полу, по ним можно пройтись. Такой вид сверху придает изображению созерцательный характер. «Кроме того, можно почувствовать некоторую ностальгию по «дворовой жизни» детства, когда все вокруг тебе знакомо и понятно, когда точно знаешь, что вот этот сугроб скрывает лавочку, а вот тут притаилась песочница», — с теплотой описала возникшее чувство куратор.
Работа Юмико Оно
Фото: предоставлено галереей «Триумф»
В работе японской художницы Юмико Оно проявляется футуристический образ города. Геометрические, архитектурные объемы домов пронизаны растительными, природными мотивами — возможно, именно так будет выглядеть город будущего, в котором проблема границы между природой естественной и «второй природой» — цивилизацией, созданной человеком — будет решена.
В экспозиции произведения из разных эпох вступают в диалог и служат подтверждением, что мечта о доме сопровождает человека с древнейших времен и движет его в будущее, отметила Дарья Ткачева: «Вся история человечества — это история одомашнивания окружающего мира, создания разных домов и их совершенствования. Мы все еще движемся к мечте об идеальном доме, где все будет хорошо».
Нижегородские художники представлены на выставке резидентами студии «Тихая». Их работы затрагивают тонкие нюансы в восприятии дома, но при этом они создают универсальные образы, близкие любому человеку. Так, в работах Артема Филатова можно наблюдать остроумную игру образов и смыслов. Созданные в узнаваемом модном дизайне минимализма объекты интерьера с использованием упаковки от материалов для теплоизоляции в результате добавления автором одного слова в логотип бренда превращаются в тревожное напоминание о бренности и уязвимости жизни. «Замок» Владимира Чернышева не просто фотографическая работа. Это фотодокументация инсталляции, ставшей самой крупной среди «Загородных практик» художника. Поражающий своей монументальностью среди заброшенного садоводческого массива, внутри он предстает таинственным лабиринтом. Словно заколдованный замок из сказки, он создан как попытка приручить «нездешнее» пространство. Посетить замок можно, получив карту у автора в студии «Тихая». Лайтбокс Андрея Оленева светится в конце экспозиции уютным огоньком в окне сюрреалистического дома-колодца.