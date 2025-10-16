Липецкий завод «Гермес» открыл цех за 500 млн для расширения производства котлов

ООО «Гермес-Липецк» (бывший «Виссманн Липецк», входит в состав промышленной группы «Гермес») запустила в городе Грязи цех, позволивший увеличить мощности завода в 3,5 раза по выпуску паровых котлов высокого давления Vitomax HS (до 80 ед. в год) и на 25% — по выпуску промышленных водогрейных котлов (до 1 тыс. ед. в год). Объем инвестиций превысил 500 млн руб., 156,5 млн руб. из них были предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности (ФРП), сообщили в Фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФРП Фото: пресс-служба ФРП

Компания приобрела и установила 37 единиц промышленного оборудования, в том числе мостовые краны грузоподъемностью 32, 60 и 80 тонн. Благодаря этому предприятие расширило номенклатуру промышленных котлов по тепловой мощности до 21,5 МВт и производительности по пару до 31,5 т/час. Ранее максимальная производительность выпускаемых паровых котлов достигала 16 т/час.

«По нашим оценкам, импорт на российском рынке паровых котлов высокого давления занимает примерно 15%. После выхода на проектную мощность "Гермес-Липецк" планирует нарастить свою долю с 3% до 9%»,— отметил генеральный директор ООО «Гермес-Липецк» Денис Мартиянцев.

По данным Rusprofile, ООО «Гермес-Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство котлов центрального отопления. Уставный капитал — 1 млрд руб. Гендиректор — Денис Мартиянцев. Компания принадлежит Полине Шаровой, которая также является владельцем ООО «Гермес» и ООО «Гермес-Урал». Выручка компании в 2022 году составила 563 млн руб., чистый убыток — 143 млн руб. Более актуальные показатели не раскрываются. По собственным данным, промышленная группа «Гермес» — группа машиностроительных предприятий полного цикла со 100% локализованной продукцией, производимой по немецкой технологии. Группа включает в себя заводы «Гермес-Липецк» в Липецкой области, «Гермес-Урал» в Свердловской области и УК ООО «Гермес» в Москве.

В конце августа прошлого года стало известно, что компания планирует направить 66,5 млн руб. на наращивание объема производства двухходовых низкотемпературных водогрейных котлов и выпуск нового вида продукции —трехходовых низкотемпературных водогрейных котлов.

Ульяна Ларионова