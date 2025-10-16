Овощи на Ставрополье подорожали на 6% за неделю

На Ставрополье с 7 по 13 октября овощи подорожали на 1–6%, при этом мясо и фрукты снизились в цене до 3%. Об этом сообщает региональный Росстат.

Наибольший рост показали томаты — на 6,3% до 167 руб. за килограмм. Огурцы выросли на 5,39% до 140 руб. Морковь прибавила 1,2% и достигла 34 руб., свекла столовая — 4,57% до 36 руб.

Среди молочной продукции подорожали: сметана на 0,23% до 355 руб. за кг, ультрапастеризованное молоко на 0,94% до 129 руб. за литр, сыры на 1,13% до 891 руб. и творог на 0,91% до 481 руб. Десяток куриных яиц вырос на 1,28% до 87 руб., вермишель — на 1,31% до 120 руб. за кг.

Одновременно говядина снизилась на 0,12% до 674 руб./кг, свинина — на 0,16% до 454 руб., вареная колбаса — на 1,98% до 545 руб. Сливочное масло подешевело на 0,34% до 1,2 тыс./руб. за кг, яблоки — на 2,82% до 136 руб., бананы — на 0,42% до 157 руб., пшеничная мука — на 2,11% до 58 руб.

Валентина Любашенко