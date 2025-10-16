Депутаты думы Самары приняли изменения в городской бюджет

Депутаты думы Самара сегодня, 16 октября, рассмотрели изменения в городской бюджет 2025-2027 годов, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Поправки предусматривают, что в бюджете города учитываются безвозмездные поступления как за счет средств вышестоящих бюджетов, так и за счет средств физических и юридических лиц (целевых пожертвований), поступивших на реализацию общественных проектов в рамках реализации госпрограммы «Народный бюджет Самарской области».

Кроме того, перераспределяются средства бюджета: в 2025 году — на общую сумму 813 млн руб., в 2026 году — на 168 млн руб., в 2027 году — на 59 млн руб. Планируется, что эти деньги пойдут на устранение предписаний надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях (30,7 млн руб.), поддержку муниципальных предприятий (251,2 млн руб.), восстановление асфальтового покрытия дорог и пешеходной части ул. Ленинградской (136,2 млн руб.), благоустройство спортивных площадок (12,9 млн руб.).

«Отмечу, что в бюджете предусмотрены средства на восстановление и укрепление аварийных подпорных стенок во дворах. В течение года провели экспертную оценку стенок, оформили проектно-сметную документацию. Знаю, что жители очень ждали начала восстановительных работ. Несмотря на дефицит, бюджет сохраняет социальную направленность, в нем защищены все социально-важные статьи расходов. Работа по выравниванию экономических показателей городом продолжается»,— выступил на заседании комитета по бюджету глава Самары Иван Носков.

При этом, как отметил депутат Дмитрий Асеев у себя в Telegram-канале, возникает вопрос, насколько бюджет является социально-направленным. В частности, по данным депутата, расходы на содержание администрации и чиновников в следующем году вырастут почти на 33%, а расходы на культуру, образование, спорт и городское хозяйство, наоборот, сократятся от 15% до 40%.

«На мой вопрос, зачем раздувать сумму оплаты на содержание администрации и урезать соцстроки, комитет по бюджету спарировал, что можно не беспокоиться, эти цифры не точные, прогнозируемые»,— сообщил Дмитрий Асеев.

31 депутат из 32-х присутствующих проголосовал за принятие изменений в двух чтениях.

Сабрина Самедова