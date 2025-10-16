Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
Банк Уралсиб предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый сервис мгновенных переводов с расчетного счета физлицам*. Зачисление средств по номеру карты физлица и отражение в выписке по расчетному счету клиента выполняется в режиме онлайн.
Новый функционал будет удобен для автодилеров, ломозаготовителей, страховых компаний, МФО, ломбардов и других компаний, осуществляющих переводы физлицам. Услуга подходит для быстрых расчетов с водителями, курьерами, торговыми представителями и фрилансерами сразу после выполнения работ. Она позволит оптимизировать бизнес-процессы благодаря встроенной отчетности, аналитике и удобным инструментам.
Возможности KVELL:
- синхронизированная работа из личного кабинета, мобильного приложения, 1С;
- разграничение ролей пользователей;
- онлайн-фискализация чеков;
- формирование приемо-сдаточных актов;
- выплаты по реестрам;
- проверка реквизитов получателей;
- создание шаблонов;
- формирование реестра операций за любой период в формате XLS, CSV, TXT;
- поиск и просмотр операций по гибкому фильтру.
Подключить услугу просто – для этого достаточно открыть в Банке Уралсиб расчетный счет для бизнеса и присоединиться к сервису KVELL в интернет-банке.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Реклама