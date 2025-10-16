Путин иронично прокомментировал отказ Запада от обслуживания российского ТЭК

Отказ западных компаний от обслуживания российских объектов теплоэнергетического комплекса (ТЭК) можно охарактеризовать фразой «купил билет и не поехал», заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, российский рынок был одним из основных, куда Запад доставлял свою высокотехнологичную продукцию, но его «заставили отказаться» от поставок. В то время как европейским компаниям приходится сокращать производство, отечественные специалисты, подчеркнул президент, «становятся технологическими лидерами».

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда»,— сказал Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Российские сервисы, добавил президент, покрывают основной спрос на бурение в стране. Кроме того, растут объемы производства добычного оборудования и промысловой химии. «Если раньше многое из того, что сейчас перечислил, делали иностранные... организации, то теперь этим все больше занимаются именно наши специалисты»,— заметил глава государства.