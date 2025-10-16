Умер завкафедрой Демидовского университета Владимир Карташов
На 78-м году жизни скончался заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор Владимир Карташов. Об этом сообщили в вузе.
Фото: Юридический факультет ЯрГУ
Владимир Карташов окончил Саратовский юридический институт, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, являлся заслуженным деятелем науки РФ, почетным работником высшего профессионального образования. Кафедрой в ярославском университете заведовал с 1991 года, преподавал «Теорию государства права», «Философию права», «Сравнительное правоведение», «Правотворческую технологию». Им опубликовано свыше тысячи научных и учебных работ.
«Владимир Николаевич Карташов навсегда останется в нашей памяти выдающимся ученым, ярким представителем Ярославской юридической школы»,— говорится в сообщении факультета.
Прощание с ним состоялось сегодня, 15 октября, в Ярославле.