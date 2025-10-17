В Татарстане закупят антисептические средства на 55 млн рублей

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» (ГУП «Таттехмедфарм») объявило закупку антисептических и дезинфицирующих средств на сумму 55 млн руб. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В рамках контракта в медицинские учреждения Татарстана планируется поставить: 50 тыс. упаковок хлоргексидина на сумму 14,4 млн руб.; 350 тыс. упаковок этанола по цене 80 руб. за штуку на общую сумму 27,88 млн руб.; и еще 120 тыс. упаковок этанола по 105 руб. на сумму 12,7 млн руб.

ГУП «Таттехмедфарм» является основным оператором по обеспечению медицинских организаций Татарстана лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и оборудованием, включая импортную технику.

