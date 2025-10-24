«Город вернул связь со своей историей»

Первые попытки переименовать город Горький были предприняты уже в конце 1950‑х — на волне всеобщей десталинизации. О том, как их восприняли в городе и как в дальнейшем разворачивалась кампания по возвращению городу исторического названия, рассказывает доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежного регионо­ведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Федор Селезнев.

— Федор Александрович, известно, что вопрос о переименовании Горького поднимался еще в конце 1950-х, когда Н. С. Хрущев возвращал исторические названия десяткам городов. Почему такое решение не было принято в отношении Горького?

В 1950-е годы речь шла не о возвращении исторических названий. Никто тогда, даже не заикался о том, чтобы Ленинград опять стал Петербургом, а Ульяновск — Симбирском. Вопрос ставился об исправлении названий, ставших идеологически неправильными, «токсичными», выражаясь языком современной молодежи. Сама эта проблема встала в 1956 году, после ХХ съезда КПСС, когда Хрущев прочитал свой знаменитый доклад с осуждением «культа личности» Сталина. Одним из проявлений этого культа было присвоение имени вождя городам, улицам, заводам. Фамилии и псевдонимы соратников Сталина (и врагов Хрущева) тоже были увековечены на карте страны. Так, например, Пермь тогда называлась Молотовым, а Луганск — Ворошиловградом. Имя Молотова носил Горьковский автозавод. Были улицы, колхозы, предприятия имени Кагановича, Маленкова. Вот эти города, площади, фабрики Хрущев и хотел переименовать.

Но было непонятно, как к этому отнесутся на местах. И здесь большую поддержку Хрущеву оказал первый секретарь Горьковского обкома КПСС Николай Игнатов. Сразу после ХХ съезда в Горьком выступили с инициативой ликвидировать Сталинский район города. Соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР вышел 8 мая 1956 года. Сталинский район был упразднен, а его территория вошла в состав Сормовского района. Это был первый в СССР акт десталинизации.

На этой волне секретарь парткома Горьковского университета, преподаватель кафедры истории КПСС Кирилл Петрович Маслов выступил с идеей возвратить Горькому название Нижний Новгород. Маслов был очень уважаемый в университете человек, участник Великой Отечественной войны, артиллерист, кавалер многих правительственных наград. Высокого роста, статный, уверенный в себе, он всегда был элегантно одет. В аудиторию входил в до блеска начищенных ботинках, отлично отутюженном костюме, ослепительной светлой однотонной рубашке.

Игнатову идея Маслова понравилась. Людям она тоже пришлась по душе. Инициативу университетского историка поддержали райсовет Советского района, целый ряд крупных промышленных предприятий города.

Хрущев тоже был за. В самом деле — лиха беда начало. Если уж Горький переименовали, легче будет подступиться к Сталинграду, Молотову, Ворошиловграду.

Когда в апреле 1957 года Хрущев приехал в Горький, то встречавшего его Игнатова и других местных начальников он приветствовал словами: «Здравствуйте, товарищи нижегородцы!». Слухи об этом распространились по городу, а потом дошли до Москвы. Но за память писателя Горького горой встали советские литераторы. Поэты Сурков, Владимир Луговской, Жаров, Твардовский, Вера Инбер, Николай Тихонов, писатели Константин Федин, Катаев, Георгий Марков, Корней Чуковский, драматург Борис Лавренев написали письмо в ЦК КПСС. В нем они привели такой аргумент: «Нам кажется, что при решении вопроса об обратном переименовании Горького в Нижний Новгород надо учесть еще и то, как этот акт будет истолкован у нас в народе, и в особенности за границей, где за последние год-полтора Горький стал мишенью нападок всех самых оголтелых ненавистников советской литературы и советского строя. Если город будет переименован, не будет ли это рассмотрено как моральная и политическая репрессия против памяти великого писателя».

Хрущев спорить с инженерами человеческих душ в преддверии решающей схватки со сталинистами из ЦК не рискнул, и город Горький сохранил свое название.

— Кто и почему инициировал общественную дискуссию в конце 1980-х? Что, на ваш взгляд, стало истинной причиной того, что идею поддержали во власти?

Большую роль в возвращении городу Горькому исторического названия Нижний Новгород сыграл возникший в 1986 году Советский фонд культуры, который возглавлял академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. При фонде был учрежден научно-общественный совет по топонимии под председательством профессора-филолога Владимира Петровича Нерознака. Лихачев и Нерознак дали толчок началу общественного движения за возвращение исторических названий советским городам.

Д. С. Лихачев в мае 1987 года сам приехал в Горький, где встречался с представителями местной интеллигенции. В июле 1987 года от их лица было составлено соответствующее обращение в адрес проходившего в Горьком V съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его подписали член Союза художников СССР И. М. Ашкенази, архитектор С. Л. Агафонов, академик А. В. Гапонов-Грехов, академик Г. Г. Девятых, кардиохирург Б. А. Королев, писатель В. А. Шамшурин и другие известные горьковчане. 4 октября 1987 года такое же письмо они направили городскому руководству. Его напечатала «Горьковская правда». В ноябре 1987 года прошла учредительная конференция Горьковского отделения Советского фонда культуры, который стал штабом борьбы за возвращение городу названия Нижний Новгород.

— Как новость о готовящемся переименовании восприняли в городе?

10 декабря 1987 года вопрос о возвращении городу исторического названия обсудила сессия городского Совета народных депутатов. Председатель горисполкома Юрий Марченков выступил против названной инициативы. Он заявил депутатам, что такое мероприятие повлечет большие финансовые расходы: «Только на замену паспортов, свидетельств, бланков и печатей предприятий и организаций в городе и области потребуется свыше 25 млн руб., изменение документов, справочников, карт будет стоить не менее 50 млн руб., что равносильно потере 250 тыс. кв. м жилья». «Нельзя оставлять и моральную сторону вопроса, — говорил Марченков, — так как большинство молодых горьковчан, которым принадлежит будущее города, высказываются против его переименования». Депутаты, выслушав аргументы председателя горисполкома, вынесли резолюцию о сохранении прежнего названия города.

Тем не менее дискуссия по этому вопросу продолжалась. По заказу Горьковского отделения Советского фонда культуры экономистами города был произведен расчет, который показал, что общая сумма всех затрат на возвращение имени Нижний Новгород составит 509 тыс. руб., из них за счет бюджетных средств — 360 тыс. Причем эти расходы не будут единовременными.

30 октября 1989 года в Доме культуры работников просвещения (ул. Б. Покровская, 2) было создано общество «Нижегородский краевед», одним из учредителей которого выступило Горьковское отделение Советского фонда культуры. Председателем общества стал историк И. А. Кирьянов, много сделавший для того, чтобы идея о возвращении городу исторического имени завоевала новых сторонников.

4 марта 1990 года должны были пройти выборы членов съезда народных депутатов РСФСР. Депутат городского совета, учитель истории школы № 24 Борис Самуилович Духан предложил одновременно провести на избирательных участках опрос о названии города. Большинство участников опроса высказались за переименование Горького в Нижний Новгород.

28 апреля 1990 года этот вопрос вновь был поднят на заседании горсовета. На этот раз за переименование проголосовали 149 депутатов, а против — только трое. 10 мая 1990 года решение «О возвращении городу Горькому его исторического названия Нижний Новгород» было подписано и направлено в Москву. 22 августа 1990 года за это высказался и областной Совет народных депутатов. В соответствии с названными постановлениями 22 октября 1990 года президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о переименовании города Горького в Нижний Новгород, а Горьковской области — в Нижегородскую.

— А вы были «за» или «против»?

Как историк я целиком был за возвращение городу красивого исторического названия.

— Что, на ваш взгляд, дало городу «новое старое» название?

Город вернул связь со своей историей. Несомненно, нынешний туристический бум, который переживает Нижний Новгород, является следствием в том числе и возвращения городу исторического названия.

Подготовила Татьяна Салахетдинова