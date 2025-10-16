В Ульяновской области на пост замглавы минздрава назначен управленец из центра соцвыплат

Михаил Краснов занял пост заместителя министра здравоохранения Ульяновской области. Он приступил к исполнению обязанностей в четверг, 16 октября. Об этом сообщает региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Михаил Краснов родился 14 сентября 1983 года в Ульяновске. В 2005 году он окончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист-менеджер». С 2009 года он работал в территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Ульяновской области, а в 2012 году перешел в Министерство труда и социального развития региона.

С 2014 года Михаил Краснов трудился в Едином областном центре социальных выплат, где занимал различные руководящие посты. В региональном минздраве Михаил Краснов будет отвечать за контроль качества медицинской помощи, развитие здравоохранения и вопросы лицензирования медицинской деятельности.

Георгий Портнов