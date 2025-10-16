Итоги сезона: у жителей Башкирии вырос интерес к садоводству

Завершившийся теплый сезон показал высокий интерес к садоводству в регионе. В сравнении с прошлым годом трафик пользователей в загородных локациях республики вырос на 15%. Одновременно башкортостанцы на 73% увеличили траты на товары для сельского хозяйства. О тенденции свидетельствует совместное исследование МегаФона и ВТБ.

Фото: пресс-служба МегаФона

Высокая динамика наблюдается в том числе за счет онлайн-активности жителей региона, которые приезжают на свои приусадебные участки по выходным и во время отпусков. Как показывает big data оператора, среднее потребление каждого абонента в сельской местности составило 20 Гбайт в месяц. Абоненты из сёлрекордсменов Елимбетово, Яйкарово и Соколки используют по 48–55 Гбайт.

Башкортостанцы активны не только в соцсетях, мессенджерах и онлайн-кинотеатрах. Трафик на сайтах, посвященных вопросам садоводства, увеличился на 57% по сравнению с прошлым годом. В этой нише наиболее востребованы форумы любителей дачи и маркетплейсы садовых растений. Изучают эти ресурсы чаще всего по выходным — вероятно, работая в саду и столкнувшись с той или иной проблемой.

Всплеск покупательской активности в сегменте садоводства подтверждают данные ВТБ. С марта по сентябрь 2025 года расходы клиентов банка в регионе на товары для сада и огорода выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество транзакций увеличилось на 56%, а средний чек по итогам сезона составил 1000 рублей, сократившись на 14% по сравнению с прошлогодним.

«В теплое время года жители региона часто выезжают в сельскую местность. Со своей стороны мы усиливаем здесь возможности телеком-оборудования и с начала года модернизировали порядка 100 объектов связи. Наиболее масштабные работы прошли в Уфимском, Туймазинском, Мелеузовском, Бакалинском и Благовещенском районах», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «МегаФон»