Годовая инфляция в Башкирии вернулась к росту

Годовая инфляция в Башкирии в сентябре после месячной паузы вернулась к росту, составив 8,23%. В августе она была ниже на 0,2%.

Самым высоким показатель годовой инфляции, по данным Башстата, был в марте (9,91%). С июня по август наблюдалось замедление темпа роста цен в годовом выражении с 9,22% до 8,03% (минимальное значение в 2025 году).

В сентябре наибольший вклад в годовую инфляцию внесли цены на услуги, которые в среднем подорожали на 12,86%. Продукты подорожали на 9,71%, непродовольственные товары — на 3,15%.

С начала года общая инфляция составила 4,59%, в секторе услуг — 10,49%, среди продовольственных товаров — 3,77%, непродовольственных товаров — 1%. Бензин за девять месяцев подорожал на 7,4%, за сентябрь — на 1,3%.

В среднем по Приволжскому федеральному округу инфляция с начала года составила 4,79%, Башкирия среди 14 регионов округа занимает 11 место.

Идэль Гумеров