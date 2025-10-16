Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Доля прибыльных организаций на Северном Кавказе составляет более 70%

В Северо-Кавказском федеральном округе доля прибыльных организаций составляет более 70%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные полномочного представителя президента РФ в округе Юрия Чайки, которое зачитал его заместитель Владимир Надыкто на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Северо-Кавказский федеральный округ — пример успешного взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества. Здесь созданы комфортные условия для реализации предпринимательских инициатив и ведения инвестиционной деятельности», — говорится в обращении.

Власти отмечают, что на данном этапе необходимо сохранять лучшие практики, оперативно реагировать на новые вызовы времени и сформировать устойчивые стратегии роста.

