Доля прибыльных организаций на Северном Кавказе составляет более 70%

В Северо-Кавказском федеральном округе доля прибыльных организаций составляет более 70%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные полномочного представителя президента РФ в округе Юрия Чайки, которое зачитал его заместитель Владимир Надыкто на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Северо-Кавказский федеральный округ — пример успешного взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества. Здесь созданы комфортные условия для реализации предпринимательских инициатив и ведения инвестиционной деятельности», — говорится в обращении.

Власти отмечают, что на данном этапе необходимо сохранять лучшие практики, оперативно реагировать на новые вызовы времени и сформировать устойчивые стратегии роста.

Константин Соловьев