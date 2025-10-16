Жительница Брянской области получила 15 лет по делу о подготовке теракта в Крыму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам в колонии строгого режима жительницу Брянской области, ее обвинили в госизмене и подготовке террористического акта в Крыму. Об этом сообщили в УФСБ России Республики Крым и Севастополя.

Следствие утверждает, что женщина была завербована украинскими спецслужбами, чтобы поджечь автомобиль с символикой «Z» с помощью коктейля Молотова. Ее задержали местные сотрудники ФСБ. При обыске у женщины нашли две самодельные ручные гранаты, а также «средства связи для общения с куратором».

Против нее возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), а также ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Суд признал женщину виновной, назначив 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы еще на один год и штраф в 400 тыс. рублей. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

Александр Дремлюгин, Симферополь