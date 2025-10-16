МегаФон создал специальное предложение для многодетных семей

МегаФон позаботился о многодетных родителях и запустил тарифный план, с которым все члены большой семьи смогут пользоваться единым набором услуг на особых условиях. Тариф носит название «Семейный VIP», в нём абонентам будет доступен самый быстрый мобильный интернет, кристально чистый звук, МегаСилы и специальные условия по подключению участников к МегаСемье.

Фото: пресс-служба МегаФона

Воспользоваться предложением можно в салонах МегаФона, предъявив удостоверение многодетной семьи.

«Быть на связи с детьми — базовая потребностей современных родителей, и неважно, сколько ребёнку лет. Поэтому мы решили, что для подключения нашего тарифа возраст детей не имеет значения — его смогут оформить даже те многодетные родители, чьим детям уже больше 18 лет», — комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

В тарифное предложение входят 50 ГБ, 1700 минут в Москве и 1500 минут в остальных регионах, 300 смс, возможность добавить в МегаСемью каждого из пяти участников всего за 1 рубль, защита от спама с виртуальным помощником Евой и шесть из девяти МегаСил на выбор: «Связь при нуле», «Бонусные ГБ», «Перенос остатков», «pre-5G», «Безлимит на мессенджеры», «Безлимит на соцсети», «Безлимит на видео», «Безлимит на музыку и кинотеатры» и «Безлимит на МегаФон». За каждого участника будет дополнительно начисляться 40 ГБ, которые обновляются ежемесячно и доступны всем членам МегаСемьи.

Тариф «Семейный VIP» уже успел оценить главный тренер ФК «Зенит», многократный чемпион России и многодетный отец Сергей Семак. «Я в первую очередь впечатлён тем, какое внимание российские компании уделяют семейным продуктам, и приятно, что среди них есть даже телеком-опции с акцентом на многодетных родителей. Это не только помощь мамам и папам, но и хороший пример того, что большие семьи готово поддерживать не только государство, но и отечественный бизнес», — отметил Сергей Семак.

По данным департамента демографической и семейной политики Минтруда, на начало 2025 года в России зарегистрировано около 2,65 миллиона многодетных семей, с каждым годом их количество растёт. А неделю назад Мособлдума даже установила новый праздник — День многодетной семьи, который будет отмечаться в Подмосковье 11 октября.

«Семейный VIP» — не первое предложение МегаФона, которым можно пользоваться сразу всей семьёй. Оператор активно развивает продукты и сервисы, призванные обеспечить комфорт и безопасность родных людей. Среди них — опция «МегаСемья», с которой все её участники могут пользоваться единым тарифом, а также «Защита близких» с виртуальным ассистентом Евой, которая блокирует опасные звонки и оповещает абонента о том, что его родственнику мог звонить мошенник.

