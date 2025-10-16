Проект Южного железнодорожного обхода Самары оценивается в 50 млрд рублей

На реализацию проекта по строительству вторых путей Южного железнодорожного обхода Самары потребуется 50 млрд руб. Об этом сообщил в рамках пленарной сессии транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

После строительства сплошных вторых путей на участке Кинель — Безенчук Южного обхода получится перенести грузовое движение по данному маршруту, минуя Самару. При этом в пределах городской агломерации появится возможность усилить пригородное сообщение.

Проектирование крупнейшего для Куйбышевской магистрали инвестиционного проекта началось в 2024 году.

Андрей Сазонов