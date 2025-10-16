В Самаре директор школы не смог обжаловать штраф, назначенный из-за падения ребенка на лестнице

Директор общеобразовательной школы в Самаре не смог обжаловать приговор Октябрьского районного суда по уголовному делу по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Приговор о наказании в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации суда, директор школы ненадлежащим образом выполнял свои обязанности. Он не принял меры к организации административно-хозяйственной деятельности учреждения и обеспечению безопасности образовательного процесса в виде очистки территории школы от снега и наледи.

Несовершеннолетний потерпевший направлялся на занятия из корпуса «А» в корпус «Б». Во время спуска по лестнице главного входа ученик поскользнулся на образовавшейся наледи и упал на спину. Он получил вред здоровью средней тяжести — компрессионный перелом шестого грудного позвонка.

Защитник осужденного в ходе апелляционного пересмотра дела заявил о неправильной оценке судом доказательств, имеющихся в уголовном деле, что привело к неверному выводу о наличии в действиях осужденного состава преступления. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что суд первой инстанции верно установил обстоятельства по делу. Осужденному назначено справедливое наказание.

Руфия Кутляева