Нижегородская ветеранская организация попросила зарплату из-за большой нагрузки

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода вышла к гордуме с просьбой обеспечить зарплату руководителям районных отделений. В год на это потребуется около 2,5 млн руб., сообщил руководитель организации Николай Колосов на заседании комиссии думы по соцполитике 16 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Он рассказал, что в организации состоит более 150 тыс. человек. С учетом Кстовского района, у нее есть девять районных и более 300 первичных отделений. В год они проводят до 400 мероприятий. Помимо этого, помогают руководителям районов, в том числе в «формировании необходимого общественного мнения в сложные периоды».

Основная нагрузка ложится на городской совет ветеранов и председателей райотделений. Им, по словам Николая Колосова, приходится работать до 20 часов в сутки, и из-за большой нагрузки многие уходят. Руководитель добавил, что за время его работы сменились 35 председателей отделений. К примеру, в Советском районе за семь лет сменилось шесть председателей, в Нижегородском районе руководителя искали три года.

Николай Колосов отметил, что руководство районов пытается стимулировать актив организации, но в основном это подарки типа коробки конфет к празднику. В связи с этим организация просит выплачивать председателям райотделений зарплату в размере МРОТ. Для этого господин Колосов, возглавляющий также МБУ «Городской дом ветеранов», переложил трудоустроить их в это учреждение. Аналогичная практика есть, например, в Самаре.

Однозначный ответ депутаты и чиновники пока не дали. Замглавы города Леонид Стрельцов сказал, что информацию доложат главе города при формировании бюджета на 2026 год.

Зампредседателя думы Кирилл Лазорин обратил внимание, что в городе не одна ветеранская организация, поэтому надо запросить у Минюста информацию, чтобы получить полный срез по ним.

Председатель комиссии Инна Ванькина подытожила, что вопрос рассмотрят на рабочей группе, и к ноябрьской комиссии постараются подготовить ответ.

Галина Шамберина