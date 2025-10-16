Парламент Греции одобрил законопроект о 13-часовом рабочем дне

Законопроект о 13-часовом рабочем дне одобрен большинством голосов в греческом парламенте, пишет Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA). На это решение не повлияла вспыхнувшие из-за проекта протесты профсоюзов и оппозиционных партий в стране.

По данным агентства, во время голосования за законопроект Минтруда Греции под названием «Справедливый труд для всех» проголосовали 156 депутатов от правящей партии «Новая демократия» и два независимых депутата. Против инициативы выступили 109 депутатов оппозиционных партий. Представители партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» воздержались. Всего в однопалатном парламенте Греции представлены 300 депутатов.

Министр труда и соцзащиты Греции Ники Керамеос на заседании парламента пояснила, что большая часть статей законопроекта предполагает дополнительные льготы для трудящихся. При этом оппозиция, по ее словам, обращает внимание лишь на одну статью «о якобы вводимым 13-часовом рабочем дне для всех». Глава ведомства подчеркнула, что столь продолжительный рабочий день возможен только в исключительных случаях — не более трех таких рабочих дней в месяц и не более 37 — в год.

Госпожа Керамеос напомнила, что многие граждане страны уже сейчас работают по 13 часов в день, только не на одной работе, а у двух или трех работодателей сразу. «Теперь дается возможность работнику трудиться у одного работодателя 13 часов подряд, не переезжая на другую работу, и с увеличением заработка на 40%»,— уточнила министр (цитата по ТАСС). Все правила защиты трудящихся, заверила глава Минтруда, будут соблюдены.

В последние месяцы профсоюзы при поддержке оппозиции провели несколько митингов по всей стране. Участники протестов требовали отменить принятие законопроекта, называя его «трудовым средневековьем». Демонстранты выступали за то чтобы в стране ввели 5-дневную рабочую неделю с 7-часовым рабочим днем и хотели увеличения зарплаты.