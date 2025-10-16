Аграрии Алтайского края вдвое увеличили экспорт зерна в Киргизию

Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края с января по сентябрь 2025 года экспортировали в Киргизию почти 77, 3 тыс. т зерна и продуктов его переработки, что практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (40,7 тыс. т, рост на 90%). Показатель превысил объем закупок у местных аграриев за весь 2024-ый (63,2 тыс. т) и 2023 года (76 тыс. т), сообщает алтайский филиал ФГБУ «ЦОК АПК».

Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу — всего с начала года отправлено 46,9 тыс. т против 23,8 тыс. т год назад. Также растет спрос на горох, чечевицу, сою и ячмень.

Из продуктов переработки зерна основной объем экспорта приходится на гороховую крупу (1 тыс. т против 200 т за первые 9 месяцев 2024), гречневую (3,8 тыс. т против 1,9 тыс. т годом ранее), манную (477 т против 163 т), а также муку (3,1 тыс. т против 1 тыс. т), хлопья (708 т против 447 т) и ядро подсолнечника. Из масличных культур выросли поставки алтайского подсолнечника (2,1 тыс. т против 600 т).

Киргизия наряду с Китаем и Казахстаном входит в тройку стран-лидеров по объему экспорта из Алтайского края.

Лолита Белова