Правительство выделит деньги на отопление для приграничья

Правительство выделит деньги на поддержку ЖКХ в городах и селах Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от военных действий. К зиме на эти деньги закупят модульные котельные, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

«Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома и организации... Правительство продолжит поддерживать наших граждан, которые оказались в непростой ситуации»,— заверил премьер (цитата по сайту правительства).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на этой неделе сообщал, что регион успешно подготовился к отопительному сезону. В 22 районах и округах подключены к системе теплоснабжения 99,7% объектов здравоохранения, 98,3% — образования, 89,8% — культуры, 86,5% — спорта, а также 99,7% многоквартирных домов. Господин Гладков пообещал, что отопление будет запущено в полном объеме уже на этой неделе.

В конце сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что за год в Брянской области модернизировали 59,8 км теплосетей. Он утверждал, что все котельные региона готовы к запуску.