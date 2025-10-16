Москалькова обсудила посещение российских военнопленных с МККК

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о первой встрече с новой главой делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ранией Машлаб.

На встрече присутствовали также представители Минобороны и МИД РФ. По словам госпожи Москальковой, участники обсудили посещение российских военных, находящихся в плену на Украине, передачу им посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

«Наметили пути совместной работы в правозащитной сфере»,— написала омбудсмен в Telegram-канале.

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 2 октября, тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. В начале сентября госпожа Москалькова сообщала о договоренности с украинской стороной о сборе 2 тыс. посылок для военнопленных с обеих сторон. Процедура обмена посылками должна завершиться к началу декабря.

Полина Мотызлевская