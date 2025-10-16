Смотрите финальную дискуссию конференции ЦТЛ — «Университеты технологического лидерства»

17 октября 2025 года выходит заключительный, пятый онлайн-выпуск Большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство», организованной Центром технологического лидерства. Ключевая дискуссия посвящена новой роли университетов в достижении технологического лидерства.

В беседе примут участие: министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, заместитель начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Участники встречи «Университеты технологического лидерства» обсудят вопросы перехода университетов от образовательного центра к фабрике технологий. Рассмотрят, как меняются критерии успеха и какие инструменты трансформации работают уже сегодня.

Центр технологического лидерства проводит серию онлайн-дискуссий, которые станут частью Большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство». Мероприятия цикла посвящены вопросам реализации технологических проектов и формирования эффективной системы поддержки технологического лидерства университетов в рамках программы «Приоритет-2030».

Смотрите ключевую дискуссию с участием представителей науки, промышленности и государства.

АО «Газпромбанк»